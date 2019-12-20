Известна дата суда Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и его телохранителя, полицеского Гасыма Ашбазова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, предварительное подготовительное заседание по судебному процессу над Ю.Сафаровым и 12 членами организованной группировки пройдет 7 января 2020 года в 11:00.