https://news.day.az/society/1187265.html Названа дата суда Юниса Сафарова
Названа дата суда Юниса Сафарова
Известна дата суда Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и его телохранителя, полицеского Гасыма Ашбазова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, предварительное подготовительное заседание по судебному процессу над Ю.Сафаровым и 12 членами организованной группировки пройдет 7 января 2020 года в 11:00.
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