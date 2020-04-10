В Баку пассажиры игнорируют правило социального расстояния на остановках и в автобусах

Вопреки действующему в стране карантинному режиму пассажиры продолжают игнорировать правило соблюдения социального расстояния как в автобусах, так и на остановках.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, пассажиры игнорируют рекомендации по соблюдению социального расстояния на остановках и автобусах: "Ожидая автобусы на остановках и будучи в автобусах, пассажиры игнорируют рекомендации соблюдения дистанции. Мы вновь обращаемся к пассажирам, чтобы они держались друг от друга на установленном расстоянии в автобусах для защиты собственного здоровья. В Баку уже зафиксирован спад плотности пассажиров в период карантина на 30 процентов. В других странах эта цифра составляет 60-70 процентов".