Гражданам старше 65 лет разрешили покидать дома

В Азербайджане с 18 мая отменяется запрет на покидание жилища для граждан старше 65 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Оперативный штаб при Кабинете министров.

В то же время, этим гражданам по-прежнему рекомендуется не выходить из дома без необходимости.

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