https://news.day.az/society/1235309.html Гражданам старше 65 лет разрешили покидать дома
Гражданам старше 65 лет разрешили покидать дома
В Азербайджане с 18 мая отменяется запрет на покидание жилища для граждан старше 65 лет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Оперативный штаб при Кабинете министров.
В то же время, этим гражданам по-прежнему рекомендуется не выходить из дома без необходимости.
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