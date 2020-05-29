О нарушителях карантина можно будет сообщить по спецномеру

В рамках мер по борьбе с коронавирусом на сайте www. koronavirusinfo.az создана система "Правила одинаковы для всех".

Как сообщает Оперативный штаб при Кабмине, целью проекта является усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах деятельности и направлениях, по которым в период пандемии вводится особый санитарный режим, передает Day.Az.

Информацию о нарушениях, выявленных в деятельности предприятий общественного питания, туризма и гостиничного дела, общественного транспорта, учреждений, осуществляющих прием граждан, в различных сферах торговли, услуг и офисах можно отправить на номер в WhatsApp (+99451 206 55 72). В информацию также должны быть добавлены фотографии, подтверждающие нарушение.