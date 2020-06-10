Фотографии тех, кто не носит маски в автобусах, будут публиковаться на специальном сайте

Общественный транспорт является одним из самых людных мест. К сожалению, в нем часто не соблюдаются социальная дистанция и правила карантина. К тому же некоторые люди не носят защитных масок. Сотрудники полиции успевают контролировать лишь некоторые места скопления людей. Какие серьезные меры можно еще предпринять, чтобы эффективнее заставить людей носить медицинские маски и соблюдать дистанцию?

Как передает Day.Az, отвечая на данный вопрос, в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана заявили, что должны быть внесены дополнительные предложения, чтобы строго контролировать ношение масок пассажирами в автобусах.

Как сообщили в ведомстве, этот вопрос сейчас широко обсуждается.

"В настоящее время на koronavirusinfo.az есть специальный раздел, куда ответственные граждане могут загружать и отправлять фотографии тех, кто нарушает правила карантинного режима, не надевая маски, и не соблюдает социальную дистанцию. Анонимность отправителя полностью защищена", - отмечает Кабмин.

Напомним, что согласно решению премьер-министра Азербайджана Али Асадова от 29 мая граждане страны обязаны носить маски в общественном транспорте, автостоянках, рынках, объектах общественного питания, правительственных структурах, билетных кассах, у банкоматов и платежных терминалов и других местах скопления людей.