https://news.day.az/society/1250015.html В Азербайджане на выходных не будет работать весь общественный транспорт - ОФИЦИАЛЬНО
- с 00.00 4 июля до 06.00 6 июля
В Азербайджане на выходных не будет работать весь общественный транспорт - ОФИЦИАЛЬНО
В ряде городов и районов Азербайджана на выходных не будет работать весь общественный транспорт.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине в рамках продления и расширения особого карантинного редима в Баку и других районах страны.
Отмечается, что во всех городах и районах страны, где вводится особый карантинный режим, весь общественный транспорт не будет работать на выходных, а именно:
- с 00.00 4 июля до 06.00 6 июля
- с 00.00 11 июля до 06.00 13 июля
- с 00.00 18 июля до 06.00 20 июля.
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