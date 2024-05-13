Новая армянская версия старой советской комедии

Автор: Байрам Эльшадов

Очень любопытный эпизод попал в объективы камер во время протестов в Ереване. Группа демонстрантов обсуждала коварный план по свержению режима с помощью секретной тактики - установки мусорных баков. Это было бы смешно, если не было бы трагично, так как это указывает на хаос и бардак, который господствует в головах протестующих. Одним словом, странная, но знакомая по содержанию комедия разворачивается в Армении на фоне мелких "акций неповиновения".

По хитрому замыслу сторонников Баграта Галстаняна, секретный ингредиент революции заключается в том, что необходимо установить мусорные баки, которые полиция потом вынуждена будет убирать.

Сложно понять, чего хотят добиться этим сторонники коррумпированного священнослужителя кроме того, что превратят свой город в самый настоящий свинарник. С другой стороны, тяжело винить протестующих, ведь они проецируют лишь то, что у них в головах. Таким образом, тут все предсказуемо.

А чего можно было ждать? Ведь последние годы армянская оппозиция только и делает, что сорит в своем же доме. Они пользуются страхом, нагоняют напряжение и неуверенность и придумывают феноменальные по своей глупости аргументы. Полностью атрофированный навык критического мышления не позволяет оппозиции предпринять серьезных шагов для создания политической конкуренции. Да и что она может предпринять, учитывая то, что с каждой новой акцией количество протестующих становится все меньше.

Вот и приходится придумывать все более глупые методы по мере того, как сдувается "хайп".

И не стоит думать, что армянское правительство безгрешно. В том, что ситуация дошла до этой стадии, есть большая доля их вины. Но это отдельная тема, которую можно обсуждать очень долго. Но даже на пике своей глупости действующие армянские власти не придумывали таких "инновативных" методов социальной мобилизации.

А пока армянские оппозиционеры продолжают свое цирковое представление, которое они с гордостью именуют "акциями неповиновения", нам остается только наблюдать за гениальными решениями, которые доморощенные политтехнологи продвигают в массы для достижения своих призрачных целей.

Правда, конец этой комедии предсказуемый и, судя по всему, наступит он весьма скоро.