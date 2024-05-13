Баку и Киев обсудили стратегическое партнерство стран

13 мая между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, в том числе транспортной, энергетической и гуманитарной областях.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, отмечалось, что отношения между двумя странами и народами опираются на исторические связи и развиваются на основе норм и принципов международного права, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности.

Глава МИД Украины подчеркнул значение гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказывает Украине, и выразил признательность за поддержку.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и другим вопросам двусторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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