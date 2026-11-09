https://news.day.az/azerinews/1873281.html Prezident İlham Əliyev və Ərdoğan Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir arada - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan ötən gün Xankəndidə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları və ordenlərlə təltif olunmuş hərbçilərlə görüşüblər.

Prezident İlham Əliyev və Ərdoğan Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir arada - VİDEO

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 15:22 (UTC +04:00) 270
Prezident İlham Əliyev və Ərdoğan Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir arada

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan ötən gün Xankəndidə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları və ordenlərlə təltif olunmuş hərbçilərlə görüşüblər.

Prezident İlham Əliyev qəhrəman hərbçiləri təqdim edərkən onların Vətən müharibəsindəki rolunu xüsusi vurğulayıb.

"Burada olanların hamısı ən yüksək dövlət nişanlarına layiq görülmüş şəxslərdir. Düşmənə dərs verən bunlardır", - deyə Prezident İlham Əliyev bildirib.

Qeyd edək ki, görüşdə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları, "Qarabağ" və "Zəfər" ordenləri ilə təltif olunmuş hərbi qulluqçular iştirak ediblər.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Güclü qar səbəbindən Xınalıq yolu müvəqqəti bağlanıb - FOTO 16:04 (UTC+04), Azərbaycanca 175
Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства — Азер Гараев 16:00 (UTC+04), Политика 228
Глава "Сабаха" поборется за награду с руководителями "Арсенала" 15:47 (UTC+04), Спорт 277
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ханкенди с героями Отечественной войны - ВИДЕО 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 1 949
SOCAR и Sinopec договорились о стратегическом сотрудничестве - ФОТО 15:32 (UTC+04), Экономика 322
В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО 15:19 (UTC+04), Общество 346
Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 15:10 (UTC+04), В мире 410
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага 15:08 (UTC+04), Политика 1 467
Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 15:03 (UTC+04), Официальная хроника 4 503
Мы в Шуше еще раз продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном — Эрдоган 15:02 (UTC+04), Политика 3 066
Nissan ускорит разработку дизайна своих автомобилей 14:58 (UTC+04), Автоновости 375
Mərdəkan yolunda qəza baş verib, sıxlıq yaranıb 14:53 (UTC+04), Azərbaycanca 433
Названы пожирающие батарею смартфона функции 14:45 (UTC+04), Наука и технологии 398
В Сабаильском районе состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО 14:34 (UTC+04), Общество 400
Хорошая новость для пенсионеров 14:30 (UTC+04), Общество 507
Новые кадры горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров - ВИДЕО 14:21 (UTC+04), В мире 508
Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг» 14:13 (UTC+04), Официальная хроника 7 844
“Dostluq” ordeni ilə təltif edilən Dragan Vladisavljeviç kimdir? - DOSYE 14:10 (UTC+04), Azərbaycanca 499
Открывший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице 14:04 (UTC+04), В мире 485
Войну выиграли не беспилотники, а люди - РАСКЛАД от военного эксперта 14:00 (UTC+04), Политика 5 779
Дорожная полиция обратилась к водителям 13:57 (UTC+04), Общество 441
В Аргентине случился один из величайших мемов в истории футбола - ВИДЕО 13:53 (UTC+04), Спорт 460
В Гяндже по случаю Дня Государственного флага проходит шествие - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 407
Специалисты МАГАТЭ провели проверки на АЭС "Бушер" 13:35 (UTC+04), В мире 551
Названы основные темы встречи глав МИД стран G7 13:33 (UTC+04), В мире 533
В Иране назвали условие для восстановления безопасности в Ормузском проливе 13:18 (UTC+04), В мире 579
Британский пилот заявил о неоднократных наблюдениях НЛО 13:07 (UTC+04), Это интересно 477
Müdafiə naziri Ordunu Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib 12:58 (UTC+04), Azərbaycanca 560
Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО 12:58 (UTC+04), Общество 523
ОИС поздравила Азербайджан с Днем Победы 12:50 (UTC+04), Политика 550
В Армении возбудили уголовное дело после драки в парламенте - ВИДЕО 12:38 (UTC+04), В мире 615
Первый снег в Лачине - ВИДЕО 12:31 (UTC+04), Общество 517
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:29 (UTC+04), Общество 490
Раскрыта опасность чистки гаджетов водой 12:20 (UTC+04), Наука и технологии 464
В Имишли произошло ДТП: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО 12:14 (UTC+04), Общество 490
Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО 12:12 (UTC+04), Политика 633
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи 11:55 (UTC+04), Официальная хроника 7 692
В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО 11:34 (UTC+04), Общество 509
Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию мирного плана по Газе 11:24 (UTC+04), В мире 642
В Турции стартует конференция ООН по изменению климата COP31 11:16 (UTC+04), В мире 692
“Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun” - Kamaləddin Qafarov 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 646
Ученые предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце 11:00 (UTC+04), Это интересно 547
В Баку стартует первенство города по дзюдо 10:41 (UTC+04), Спорт 491
Мировые цены на нефть выросли 10:28 (UTC+04), Экономика 722
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ФОТО 10:25 (UTC+04), Политика 679
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО 10:17 (UTC+04), Общество 582
Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО 10:05 (UTC+04), Общество 741
Баку и Анкара – важная связка в геополитике Евразии - встреча в Шуше это подтвердила 10:00 (UTC+04), Политика 5 381
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 09:50 (UTC+04), Туризм
Золото и серебро подорожали на мировом рынке 09:46 (UTC+04), Экономика 710
Топурия не исключил участие в реалити-шоу UFC вместе с Пимблеттом 09:29 (UTC+04), Спорт 510
Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших 09:26 (UTC+04), В мире 761
Трамп обозначил потенциальных преемников на пост президента США 09:13 (UTC+04), В мире 806
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
Трамп объявил об операции в Каспийском море 08:45 (UTC+04), В мире 5 355
Одна из стран Европы полностью отказалась от российского газа 08:37 (UTC+04), В мире 859
Трамп анонсировал «очень важную встречу» по Украине 08:25 (UTC+04), В мире 858
Выйдет ли Армения из ОДКБ? 08:12 (UTC+04), В мире 885
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО 08:02 (UTC+04), Официальная хроника 13 996
44-дневная война показала, кто есть кто на Южном Кавказе - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 781
Иран пригрозил США адом 07:46 (UTC+04), В мире 906
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Студенты массово выйдут на улицы в Германии 07:19 (UTC+04), В мире 903
Иран назвал причину паузы в контактах с США 07:07 (UTC+04), В мире 915
Дела обещают даваться легче обычного - гороскоп на 9 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 821
Демократы хотят избавиться от Хегсета 04:58 (UTC+04), В мире 1 071
Ирак передал Ирану послание от США 03:45 (UTC+04), В мире 1 118
В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну 02:31 (UTC+04), Это интересно 673
В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 01:45 (UTC+04), Политика 1 129
В Иране прогремели взрывы, в Ормузском проливе атакованы суда - ФОТО 01:17 (UTC+04), В мире 1 228
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 525
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 593
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 256
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 00:01 (UTC+04), Политика 1 173
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 719
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 751
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 752
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 1 527
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 764
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 6 861
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 7 180
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 1 333
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 749
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 809
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 156
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 3 248
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 793
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 1 350
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 284
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 986
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 781
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 1 434
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 030
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 047
В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 769
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 ноября 19:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 496
Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco 8 ноября 18:50 (UTC+04), В мире 1 512
В Берлине отметили День Победы Азербайджана 8 ноября 18:39 (UTC+04), Политика 1 413
Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 1 422
Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 756
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 419
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 553
Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман 8 ноября 17:39 (UTC+04), Политика 2 126
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 436
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 10 339
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 531
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались перед Шушинской крепостью - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:09 (UTC+04), Официальная хроника 4 396
Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 401
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər - FOTO 8 ноября 17:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 435
Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 430
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 1 416
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 715
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 8 109
Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 - ВИДЕО 8 ноября 16:39 (UTC+04), Общество 1 487
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 803
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами - ВИДЕО 8 ноября 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 821
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 737
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 467
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 580
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 783
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 673
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 681
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 682
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 14 459
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 507
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 1 479
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 425
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 701
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 454
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 168
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 714
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 789
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 418
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 568
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 664
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие 8 ноября 14:50 (UTC+04), Общество 701
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 780
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 ноября 14:35 (UTC+04), Политика 1 448
Сельджан Махсудова заняла шестое место на чемпионате мира в Китае 8 ноября 14:32 (UTC+04), Спорт 669
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 14:27 (UTC+04), Политика 1 515
Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov 8 ноября 14:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 415
Европа начала рекордными темпами расходовать запасы газа 8 ноября 14:15 (UTC+04), В мире 1 470
Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik edib 8 ноября 14:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 451
Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку - ФОТО 8 ноября 14:03 (UTC+04), Культура 783
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 581
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 473
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 547
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 741
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 003
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 527
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 542
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 813
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 618
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 670
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 701
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 726
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 777
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 514
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 576
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 735
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 340
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 703
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 669
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 680
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 628
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 368
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 366
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 833
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 472
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 259
Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам 8 ноября 11:47 (UTC+04), Общество 710
Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО 8 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 581
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 619
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО 8 ноября 11:28 (UTC+04), В мире 1 600
22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО 8 ноября 11:22 (UTC+04), Общество 725
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 012
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 6 263
В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 11:02 (UTC+04), Политика 1 620
Zəfərimiz Azərbaycanın milli iradəsinin və dövlət qətiyyətinin nəticəsidir - Kamaləddin Qafarov 8 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 566
Эльдар Азизов назвал 8 Ноября одним из самых славных периодов в истории азербайджанского народа 8 ноября 10:47 (UTC+04), Политика 1 571
Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине 8 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 603
В Стамбуле напали на боксера азербайджанского происхождения после победы в титульном бою - ВИДЕО 8 ноября 10:30 (UTC+04), Спорт 1 022
Победа Азербайджана в войне дала надежду всему региону - Новруз Аслан для Day.Az 8 ноября 10:21 (UTC+04), Политика 5 514
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 10:16 (UTC+04), Политика 1 723
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 10:09 (UTC+04), Общество 4 986
Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО 8 ноября 10:04 (UTC+04), Политика 1 629
Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы 8 ноября 10:03 (UTC+04), Общество 725
«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» - Эльвин Гусейнов в гостях Life FM - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 10:00 (UTC+04), Общество 780
Названы способы решить все проблемы компьютера с Windows 8 ноября 09:49 (UTC+04), Наука и технологии 705
PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 09:31 (UTC+04), Общество 4 969
Названа возможная причина упадка цивилизации майя 8 ноября 09:30 (UTC+04), Это интересно 765
Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür 8 ноября 09:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 657
Дана Уайт отклонил предложение Трампа 8 ноября 09:19 (UTC+04), В мире 1 717
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавшие 8 ноября 09:10 (UTC+04), Общество 754
США атаковали судно при попытке прорыва блокады Ирана - ВИДЕО 8 ноября 09:03 (UTC+04), В мире 1 692
Меланшон заявил о планах вывести Францию из НАТО 8 ноября 08:52 (UTC+04), В мире 1 717
В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 8 ноября 08:42 (UTC+04), Политика 1 698
МИД Азербайджана поздравил соотечественников с Днем Победы 8 ноября 08:38 (UTC+04), Политика 1 644
Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО 8 ноября 08:32 (UTC+04), Политика 1 711
Cyclotech представила летающий автомобиль CruiseUp - ВИДЕО 8 ноября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 752
Еще новости