Что делать тем, кто не получил ответы теста на COVID-19?

В программе "E-TƏBİB" возникла проблема с получением ответа анализа людей, прошедших тест на COVID-19.

Тестируемые не получают результаты или же им приходит информация о том, что они не прошли тестирование. Такие случаи создают путаницу среди граждан.

Как передает Day.Az, руководитель проекта "E-TƏBİB" Фуад Нифталиев подтвердил этот факт Trend.

"На самом деле, эта проблема не зависит от "E-TƏBİB". То есть испытательные лаборатории не могут предоставить результаты испытаний вовремя. В итоге, результаты не загружены в базу данных "E-TƏBİB" и граждане получают неверные данные. Уже предпринимаются серьезные меры по устранению этой проблемы. Лабораториям поручено загружать в базу данных в первую очередь позитивные результаты и немедленно информировать граждан. Все еще существуют задержки в загрузке отрицательных результатов в базу данных. Мы пытаемся устранить эту проблему как можно скорее", - сказал он.

Ф.Нифталиев сказал, что те, кто не получил результаты тестов, могут связаться с лабораториями, пока проблема не будет решена.