В Баку продезинфицированы 546 улиц

Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы уже в седьмой раз проводились дополнительные усиленные дезинфекционные работы, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города.

К этим профилактическим мерам было привлечено 40 единиц спецтехники, принадлежащих коммунально-хозяйственным службам, и 20 автотранспортных средств специального назначения, принадлежащих министерству внутренних дел.

Во время работ, которые продолжались до 18:00, в общей сложности специальными химикатами были продезинфицированы 546 улиц в центральных и отдаленных районах столицы.