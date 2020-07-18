https://news.day.az/society/1254563.html В Баку продезинфицированы 546 улиц - ФОТО
В Баку продезинфицированы 546 улиц - ФОТО
Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы уже в седьмой раз проводились дополнительные усиленные дезинфекционные работы, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города.
К этим профилактическим мерам было привлечено 40 единиц спецтехники, принадлежащих коммунально-хозяйственным службам, и 20 автотранспортных средств специального назначения, принадлежащих министерству внутренних дел.
Во время работ, которые продолжались до 18:00, в общей сложности специальными химикатами были продезинфицированы 546 улиц в центральных и отдаленных районах столицы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре