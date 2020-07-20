https://news.day.az/society/1255065.html После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений - минздрав
После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений - минздрав
Скопление люди в каком-либо месте может способствовать росту числа инфицированных.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.
Однако, по его словам, после акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений.
"Мы все видели статистику последних дней, и там нет серьезного роста, напротив, есть спад. Несмотря на это, каждый должен беречь себя, использовать маски и другие защитные средства", - добавил Зейналов.
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