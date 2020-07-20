Скопление люди в каком-либо месте может способствовать росту числа инфицированных.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Однако, по его словам, после акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений.

"Мы все видели статистику последних дней, и там нет серьезного роста, напротив, есть спад. Несмотря на это, каждый должен беречь себя, использовать маски и другие защитные средства", - добавил Зейналов.