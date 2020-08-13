https://news.day.az/society/1262119.html В ВУЗах и колледжах Азербайджана могут организовать дистанционное обучение
В ВУЗах и колледжах Азербайджана могут организовать дистанционное обучение
"Учитывая высокую мобильность и риск заражения студентов, получающих высшее и среднее специальное образование, предлагается продолжить учебный процесс в дистанционной форме на данной ступени образования".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.
В предложении отмечается, что учебные пособия и ресурсы по дистанционной форме обучения рекомендуется разрабатывать в соответствии с существующими программами.
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