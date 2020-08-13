В ВУЗах и колледжах Азербайджана могут организовать дистанционное обучение

"Учитывая высокую мобильность и риск заражения студентов, получающих высшее и среднее специальное образование, предлагается продолжить учебный процесс в дистанционной форме на данной ступени образования".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

В предложении отмечается, что учебные пособия и ресурсы по дистанционной форме обучения рекомендуется разрабатывать в соответствии с существующими программами.