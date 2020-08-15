https://news.day.az/society/1262654.html В Баку продезинфицировали улицы - ФОТО
В Баку продезинфицировали улицы - ФОТО
Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы структурами ИВ города с использованием 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 единиц спецтехники МВД Азербайджана были проведены десятые по счету усиленные дезинфекционные работы с применением специальных химических веществ, сообщили в субботу Trend в ИВ, передает Day.Az.
В общей сложности были продезинфицированы 550 улиц столицы.
Дезинфекционные работы будут продолжены в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку.
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