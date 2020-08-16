Из Азербайджана в Казахстан эвакуировали 33 человека

Продолжается принятие мер по возвращению граждан Азербайджана из-за границы в страну. Еще 33 наших соотечественника, временно оставшихся в Казахстане (в связи с деловыми и личными визитами) из-за закрытия границ в рамках мер по недопущению распространения коронавируса, были отправлены домой морским путем.

Все наши граждане, отправленные на пароме Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства "Меркурий", прошли тест на COVİD-19.

Всего на сегодняшний день из Казахстана морским путем домой отправлены 316 человек.

Генеральное консульство продолжает процесс регистрации граждан, ожидающих эвакуации в Азербайджан.