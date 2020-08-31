AZAL огласил правила возврата и обмена авиабилетов в связи с пандемией

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" огласило правила возврата и обмена авиабилетов в связи с распространением пандемии COVID-19.

Как сообщили в понедельник Trend в ЗАО, чаще всего люди интересуются, какие билеты подлежат возврату и обмену в связи с распространением пандемии COVID-19, куда следует обращаться по этому поводу, на какую дату можно обменять билеты, можно ли менять направление, либо это касается только даты перелета, можно ли не менять билет, а получить деньги, уплаченные за билет, когда будут возобновлены местные и международные рейсы, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что билеты авиакомпаний AZAL и Buta Airways, охватывающие период полетов с 10 марта по 25 октября 2020 года, могут быть перераспределены или обменены бесплатно, за исключением открытых билетов, в которых не указаны конкретные даты возвращения.

Для возврата и обмена авиабилетов следует обратиться в центр обращений авиакомпании в письменной форме по электронной почте callcenter@azal.az или через форму связи на сайте авиакомпании.

Дата нового перелета не может быть позже чем на 12 месяцев первичной даты реейса.

Также пассажиру предоставляется возможность изменить не только дату полета, но и направление полета при условии оплаты разницы между тарифами (если таковая есть). При этом учитывается, выполняется ли рейс в указанном направлении в желаемую дату.

В качестве альтернативы возмещения стоимости билета ЗАО также предлагает пассажирам документ в виде ваучера (EMD). Этот ваучер можно использовать в течение двух лет с даты первоначального авиабилета. Ваучер действителен для покупки билетов по всем направлениям AZAL и Buta Airways. Код ваучера будет отправлен пассажиру на электронную почту. Этот код можно предоставить в официальных билетных кассах и агентствах авиакомпании при покупке нового билета.

Если пассажир не согласен с вышеуказанными условиями, авиакомпания готова возместить полную стоимость билетов, приобретенных пассажирами, через 60 дней после возобновления деятельности.

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" напомнили, что решение о возобновлении внутренних и международных рейсов принимается правительствами стран, а также непосредственно зависит от сроков открытия границ стран, в которые выполняются рейсы. Пассажирам рекомендуется следить за информацией, размещаемой на официальных страницах ЗАО в социальных сетях, а также за новостями соответствующих государственных структур в СМИ.