Кто получит первые прививки от Covid-19 в Азербайджане?

Стало известно, кому в Азербайджане будут делать прививки от Covid-19 в первую очередь - после того, как будет окончательно готова вакцина.

Как сообщил Milli.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев, пока что исследования, связанные с разработкой вакцины, не завершены.

"Кроме того, стоит вопрос эффективности этой вакцины на тех или иных группах людей, например, будет ли она достаточно эффективна для пожилых. В целом же, естественно, что первыми эту вакцину получат граждане, входящие в группу риска, то есть имеющие хронические заболевания, или постоянно принимающие лекарства для поддержки иммунной системы", - сказал Алиев.