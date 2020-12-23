В Азербайджане тысячам граждан будут платить по 360 манатов в месяц

Некоторым военнослужащим, которые участвовали в войне, будет выплачиваться 360 манатов в месяц. Речь идет о людях, которые 27 сентября были призваны на военную службу Государственной службой по мобилизации и призыву или ушли на фронт добровольно.

Как передает Day.Az, об этом заявил член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Фазаил Агамали.

Гость программы "Первая студия" Xəzər TV Ф. Агамали сообщил, что военнослужащим будут выплачиваться 360 манатов в месяц (октябрь, ноябрь, декабрь - ред.). То есть каждый военнослужащий получит 1080 манатов за 3 месяца.

Депутат сообщил, что специальным распоряжением Президента Ильхама Алиева на эти цели Минфин выделил 50 миллионов манатов.