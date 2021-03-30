https://news.day.az/society/1329624.html В Азербайджан будет отправлено 84 000 доз вакцины AstraZeneca - СРОКИ
В Азербайджан будет отправлено 84 000 доз вакцины AstraZeneca - СРОКИ
На начальном этапе 5 апреля в Азербайджан из Кореи будет отправлено 84 000 доз вакцины COVID-19 компании AstraZeneca.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПАА, об этом заявила генеральный менеджер по коммуникациям GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривз. По ее словам, вакцина будет доставлена в страну через 5-6 дней.
Отметим, что до конца мая в Азербайджанскую Республику планируется импортировать 432 000 доз вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca.
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