В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами

В Азербайджане стартует процесс по обеспечению высокотехнологичными протезами ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации начались 4-дневные тренинги по изучению опыта ведущих стран мира в сфере обеспечения высокотехнологичными протезами верхних конечностей.

Тренинги ведут специалисты российского представительства исландской компании ÖSSUR, которая обладает передовой технологией в данной области.

По словам председателя агентства Джавида Абдулгадирова, принимаются масштабные меры поддержки в отношении ветеранов, как проявление особой заботы Президента Ильхама Алиева об участниках войны. Среди мер поддержки важное значение имеет оказание реабилитационных услуг и обеспечение средствами реабилитации раненых ветеранов.

Глава агентства сообщил, что за последние два года и в первом квартале этого года после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию 12 предприятий реабилитации и социального обслуживания. Он отметил, что для оказания качественных реабилитационных услуг ветеранам создана современная инфраструктура, благодаря которой сотни участников войны получили социально-психологические и реабилитационные услуги в послевоенный период. "Помимо этого начата работа по обеспечению раненых ветеранов моторизированными инвалидными колясками", - сказал глава агентства.

Он добавил, что работы по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами ведутся с декабря прошлого года, 16 военнослужащих уже обеспечены этими протезами, и деятельность в этом направлении продолжается. В ближайшее время еще 12 военнослужащих будут обеспечены электронными протезами ног.

"При этом ветеранам с ампутированными верхними конечностями будут предоставлены высокотехнологичные протезы", - сообщил Абдулгадиров.

Отметим, что была проведена встреча с ветеранами с ампутированными верхними конечностями, и с них были взяты замеры для изготовления протезов.