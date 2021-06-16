Футбольный фанат, приехавший из Уэльса поделился впечатлениями о Баку

Средства, затраченные на поездку в Баку, где проходят матчи ЕВРО-2020, себя полностью оправдали.

Об этом сказал информационному агентству County Times футбольный фанат Эшли Томас, который посетил матч Швейцария - Уэльс в рамках ЕВРО-2020 в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Атмосфера в ту субботу была отличная. Не знаю, как это выглядело на телеэкране, но поддержку своей команде мы оказали вполне громкую. Также можно сказать, что игроки оценили наши усилия: в конце матча они подошли к трибунам и потратили несколько минут, аплодируя нам, пока мы аплодировали им", - сказал болельщик.

"В Баку было здорово. Местные жители очень дружелюбные, а цены - низкие", - отметил Томас.

Отметим, что в Баку запланировано проведение трех матчей в рамках ЕВРО-2020.

В первой игре, прошедшей 12 июня, Уэльс сыграл со Швейцарией. Матч закончился со счетом 1:1.

Также 20 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся команды Турции и Швейцарии.

Четвертьфинал ЕВРО-2020 пройдет в Баку третьего июля, начало игры - в 18:00 (время местное).

Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.