В Баку теперь можно вакцинироваться в молле

В Deniz Mall открылся мобильный центр вакцинации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на соцсети торгового центра.

Отметим, что любой желающий сделать прививку может пройти добровольную вакцинацию, подойдя на -1 этаж ТРЦ Deniz Mall.

Режим работы - 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00.