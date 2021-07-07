https://news.day.az/society/1359404.html В Баку теперь можно вакцинироваться в молле - ПОДРОБНОСТИ
В Баку теперь можно вакцинироваться в молле - ПОДРОБНОСТИ
В Deniz Mall открылся мобильный центр вакцинации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на соцсети торгового центра.
Отметим, что любой желающий сделать прививку может пройти добровольную вакцинацию, подойдя на -1 этаж ТРЦ Deniz Mall.
Режим работы - 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00.
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