https://news.day.az/society/1361394.html В Азербайджане лица, которым противопоказана вакцина, получат специальный документ
В Азербайджане лица, которым противопоказана вакцина, получат специальный документ
Рассматривается вопрос о включении лиц с противопоказаниями к вакцине в систему регистрации на основании заключения специальной комиссии и выдачи им документа с QR-кодом.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.
"Общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни", - говорится в сообщении
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