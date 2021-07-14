В Азербайджане лица, которым противопоказана вакцина, получат специальный документ

Рассматривается вопрос о включении лиц с противопоказаниями к вакцине в систему регистрации на основании заключения специальной комиссии и выдачи им документа с QR-кодом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.

"Общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни", - говорится в сообщении