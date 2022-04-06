Еще в нескольких поселках Баку создается оптическая инфраструктура

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) приступило к созданию оптической инфраструктуры в бакинском поселке Ени Сураханы и жилом массиве "Гушчулуг" поселка Говсан.

Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, до конца 2022 года на этих территориях планируется предоставление услуг телефонной связи и высокоскоростного интернета 12 тысячам пользователей.

Отметим, что при построении оптической сети Baktelecom учитывается перспектива предоставления услуг большему количеству абонентов вследствие строительства новых жилых массивов и увеличения числа жителей в будущем.