https://news.day.az/society/1450877.html Еще в нескольких поселках Баку создается оптическая инфраструктура
Еще в нескольких поселках Баку создается оптическая инфраструктура
ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) приступило к созданию оптической инфраструктуры в бакинском поселке Ени Сураханы и жилом массиве "Гушчулуг" поселка Говсан.
Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, до конца 2022 года на этих территориях планируется предоставление услуг телефонной связи и высокоскоростного интернета 12 тысячам пользователей.
Отметим, что при построении оптической сети Baktelecom учитывается перспектива предоставления услуг большему количеству абонентов вследствие строительства новых жилых массивов и увеличения числа жителей в будущем.
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