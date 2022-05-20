Пожар на киностудии «Азербайджанфильм»

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном административном здании на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате оперативности пожарных огонь был быстро локализован и потушен.

Дополнительная информация будет предоставлена.