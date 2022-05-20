https://news.day.az/society/1463530.html Пожар на киностудии «Азербайджанфильм»
Пожар на киностудии «Азербайджанфильм»
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном административном здании на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В результате оперативности пожарных огонь был быстро локализован и потушен.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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