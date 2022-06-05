МВД Азербайджана расследует ДТП с автобусом в Шеки

Сегодня около 16:30 на одном из центров отдыха, расположенном в городе Шеки, из-за неисправности перевернулся пассажирский автобус "ISUZU", которым управлял житель Агдамского района Элья Ахмедов.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на место происшествия немедленно были вызваны сотрудники отдела полиции, МЧС и бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.

В следственном отделении Шекинского городского отдела полиции ведется расследование. Отметим, что всего для прогулки в Шеки из Самухского района приехало 22 человека, в том числе 4 учителя, 2 родителя и 16 учащихся.