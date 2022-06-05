Байрактар АКЫНДЖЫ снял шоу турецких пилотов над Баку

Видео кадры шоу пилотов команды "Türk Yıldızları", 3-й базы ВВС Турции, на ТЕКНОФЕСТ Азербайджан в Баку было произведено тактическим БПЛА "Байрактар АКЫНДЖЫ", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкие пилоты, известные как бренд Турции в небе, устраивают шоу не только в стране, но и за рубежом.

Турецкие звезды, выступавшие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan в очередной раз поразили публику новыми ходами в лётном деле.

Шоу "Türk Yıldızları" транслировалось с воздуха тактическим беспилотным летающим аппаратом "Bayraktar AKINCI" TİHA, которая разработана турецкой компанией Baykar с использованием местных и национальных ресурсов.

26-29 мая в Азербайджане прошел ТЕКНОФЕСТ, который впервые проходил за границей.