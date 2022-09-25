Задержана женщина, обманувшая около 100 человек под предлогом онлайн-лотереи

Сотрудники полиции задержали человека, совершившего мошенничество по отношению к пользователям соцсетей.

Об этом сообщил Day.Az начальник управления СМИ и связей с общественностью МВД Эльшад Гаджиев.

Он сообщил, что к ответственности привлечена Гасымова Вюсаля Ризван гызы, которая под предлогом участия в онлайн-лотерее обманула около 100 человек и присвоила принадлежавшие им 200 манатов.

Расследование продолжается.