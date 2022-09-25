https://news.day.az/society/1498218.html Задержана женщина, обманувшая около 100 человек под предлогом онлайн-лотереи
Задержана женщина, обманувшая около 100 человек под предлогом онлайн-лотереи
Сотрудники полиции задержали человека, совершившего мошенничество по отношению к пользователям соцсетей.
Об этом сообщил Day.Az начальник управления СМИ и связей с общественностью МВД Эльшад Гаджиев.
Он сообщил, что к ответственности привлечена Гасымова Вюсаля Ризван гызы, которая под предлогом участия в онлайн-лотерее обманула около 100 человек и присвоила принадлежавшие им 200 манатов.
Расследование продолжается.
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