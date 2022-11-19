Какой погоды ждать в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 19-23 градуса тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.