В Баку из магазина украдены мобильные телефоны на 24 000 манатов

В Сабаильском районе Баку совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в одном из магазинов, в котором продаются мобильные телефоны и бытовая техники. Неизвестный разбил окно торгового объекта и похитил девять гаджетов различных брендов на общую сумму 24 000 манатов.

Сотрудники 9-го отделения Сабаильского РУП задержали по подозрению в совершении данного преступления ранее судимого Кямиля Фараджова.

Материалы, собранные по данному факту в 9-м отделении полиции, направлены в следственный отдел Сабаильского РУП. Продолжается расследование с целью установления возможной причастности задержанного к другим преступлениям.