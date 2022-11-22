В Баку из магазина украдены мобильные телефоны на 24 000 манатов - ФОТО - ВИДЕО
В Сабаильском районе Баку совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в одном из магазинов, в котором продаются мобильные телефоны и бытовая техники. Неизвестный разбил окно торгового объекта и похитил девять гаджетов различных брендов на общую сумму 24 000 манатов.
Сотрудники 9-го отделения Сабаильского РУП задержали по подозрению в совершении данного преступления ранее судимого Кямиля Фараджова.
Материалы, собранные по данному факту в 9-м отделении полиции, направлены в следственный отдел Сабаильского РУП. Продолжается расследование с целью установления возможной причастности задержанного к другим преступлениям.
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