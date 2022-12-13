Тяжелое ДТП на дороге Баку-Губа

Сегодня утром на дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в районе поселка Гилязи Хызинского района.

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб, 5 человек с тяжелыми травмами госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр.

Ведется расследование.