https://news.day.az/society/1518941.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Губа
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Губа
Сегодня утром на дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в районе поселка Гилязи Хызинского района.
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб, 5 человек с тяжелыми травмами госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр.
Ведется расследование.
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