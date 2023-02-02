Назначен новый ректор Нахчыванского университета.

По данным Day.Az, на эту должность назначен Анар Алтай оглу Кязымов.

Анар Кязымов, ранее занимавший должность проректора Нахчыванского государственного университета, был назначен на новую должность решением учредителя Нахчыванского университета и сегодня представлен коллективу.