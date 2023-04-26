Азербайджан занимает 1-е место в СНГ по показателю защиты интеллектуальной собственности

Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума по Глобальному индексу конкурентоспособности, Азербайджан среди 141 страны занимает 30-е место по показателю защиты интеллектуальной собственности, тем самым занимая 1-е место среди государств СНГ и опережая многие европейские страны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов, выступая на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

По его словам, целенаправленная работа, проводимая в последние годы в сфере интеллектуальной собственности, играет важную роль в укреплении позиций нашей страны в международных рейтингах.

В "Отчете Глобального инновационного индекса (QII) 2022", охватывающем 132 страны, Азербайджан занимает 79-е место в рейтинге по подиндексу "Инновационные ресурсы", а по интегральному показателю "Исследования и разработки" наша страна улучшила свои позиции, переместившись на 76-е место", - сказал Камран Иманов.

Он отметил, что в 2022 году в отчете, подготовленном еще одной международной организацией - "Альянсом прав собственности" ("The Property Rights Alliance"), охватившем 129 стран, Азербайджан занял 60-е место в рейтинге, опередив Армению (63), Грузию (72), Казахстан (75), Россию (85), Молдову (95) и Украину (105).

"В категории "Права интеллектуальной собственности" наша страна опережает Казахстан (86), Молдову (90), Армению (91), Украину (93) и Грузию (112), а по показателю "Понимание защиты интеллектуальной собственности" Азербайджан занимает 30 место в рейтинге", - сказал Камран Иманов.