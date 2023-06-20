В Баку и регионах будут перебои с водой

Из-за высокой мутности реки Кура вследствие интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, значительно снизилась переработка воды в Куринском водоочистном комплексе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов.

В информации говорится, что "В города Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, села, расположенные вдоль трассы магистральных водопроводов, а также в Гарадагский район и часть Сабаильского района Баку питьевая вода будет подаваться с определенными ограничениями", - говорится в сообщении.