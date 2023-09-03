https://news.day.az/society/1594722.html Момент сильного землетрясения в Азербайджане - ВИДЕО
Момент сильного землетрясения в Азербайджане - ВИДЕО
Распространились кадры момента землетрясения в Азербайджане.
Эпицентр пришелся на Кюрдамир на глубине 52 км. Сила толчка составила 5,2 балла. Землетрясение ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.
Day.Az представляет кадры из Саатлы:
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