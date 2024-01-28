В Лачине высота снежного покрова составила 50 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 09:00 28 января, на территории Азербайджана осадки продолжаются, местами идет снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова составляет в Лачине 50 см, в Гахе и Шахбузе 48 см, в Ордубаде 29 см, в Шеки 24 см, в Лерике 23 см, в Дашкесане 22 см, в Кяльбаджаре, Гёйгёле, Лерике, Садараке, Грызе. Гядабее, Загатале, Ширване, Ярдымлы, Шахдаге, Габале, Шаруре, Халтане, Алтыагадже, Джейранчеле, Имишли, Исмаиллы, Нахчыване, Губе 10 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер периодически усиливается до 19 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в море составляет 2,6 м.

В Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Нафталане, Дашкесане, Гёйгеле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Халтане, Грызе, Евлахе, Гейчае и Лерике наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена 50-500 метрами.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до 3 градусов тепла, в центральных районах от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, в Нахчыванской АР до 8 градусов мороза, в горных районах до 4-8 градусов мороза, в выскогорьях до 19 градусов мороза.

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