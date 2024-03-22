Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 22 марта на территории Азербайджана погода временами была дождливой, в горных районах выпал снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 38 см, Грызе - 11 см.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 10 мм, Лянкяране - 7 мм, Огузе - 5 мм, Гобустане, Габале, Ордубаде, Гейчае, Зардабе, Шеки, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гейгеле, Нафталане, Товузе, Агстафе, Балакене, Имишли, Кюрдамире, Гейтепе, Сабирабаде, Ярдымлы, Шахбузе, Шаруре - до 3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Балакене, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Тертере, Гейчае, Бейлагане, Лерике, Сумгайыте наблюдался туман. Видимость была ограничена до 200-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3-6, Нахчыванской АР, низменных районах - 7, горных районах - до 1 градуса тепла, в высокогорье - до 2 градусов мороза.

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