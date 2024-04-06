Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана по состоянию на 16:00 6 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Губе, Хачмазе, Халтане, Мингячевире, Евлахе шел дождь, в Лезе (Гусар), Хыналыге, Грызе и Шахдаге - снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове было до +17 градусов, в Нахчыванской АР до +20 градусов, в низменных районах до +19 градусов, в горных районах до +6 градусов.

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