Обнародована фактическая погода

По состоянию на 8:00 8 апреля, на территории страны выпали осадки в виде снега.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 27 см. Количество осадков в Нахчыване составило 15 мм, Джульфе -12 мм, Шахбузе - 11 мм, Билясуваре, Ордубаде, Джафархане, Гахе, Ярдымлы, Балакене, Загатале, Лерике, Огузе, Шамкире, Гейгеле, Дашкесане, Сабирабаде, Гяндже, Шеки, Гядабее, Гризе, Мингячевире, Бейлагане, Имишли, Габале в Джейранчеле, Товузе, Агдаме, Агстафе, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Шаруре - до 7 мм, в Баку и на Апшеронском полуострове - до 8 мм.

Туман наблюдался в Дашкесане, Гядабее, Шамкире, Балакене, Шеки, Гахе, Гейгеле, Крызе, Шахдаге, Лерике.

Видимость в тумане ограничена 50-200 метрами. Максимальная температура воздуха составила14 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР - 22 градуса, в низменных районах - 18 градусов, в горных районах - 7 градусов.

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