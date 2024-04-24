Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 поступивших обращений.

В этом году комиссия рассмотрит более 700 обращений, среди которых обращения женщин, иностранцев, военнослужащих, касательно дорожно-транспортных происшествий, пожизненного заключения и т.д.

На предыдущих заседаниях также было рассмотрено более 200 обращений.

Отметим, что на сегодняшний день подписано 69 распоряжений о помиловании и 12 актов об амнистии.

Последнее распоряжение о помиловании ряда осужденных было подписано 8 мая 2023 года по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно-досрочное освобождение).

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