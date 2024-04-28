В Бакинском филиале МГУ имени Ломоносова прошел День открытых дверей

В Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) прошел День открытых дверей с целью ознакомления абитуриентов с условиями и правилами вступительных экзаменов 2024/2025 учебного года.

Как передает Day.Az, традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. Абитуриенты могли получить соответствующие материалы для подготовки к вступительным экзаменам в Бакинский филиал МГУ, всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на шести факультетах Филиала - филологическом, прикладной математики, химическом, психологии, экономическом и физическом.

В рамках мероприятия была организована встреча с преподавателями Московского университета - представителями факультетов. Также абитуриенты смогли получить эксклюзивные материалы для подготовки к вступительным экзаменам.

На открытии заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Садовничий отметил, что в 2025 году исполняется 270-летие со дня основания МГУ имени М.В.Ломоносова и в Москве по этому случаю пройдут мероприятия, в которых также примут участие представители Бакинского филиала вуза. Было отмечено, что Бакинскому филиалу МГУ в этом году исполняется 16 лет. В 2008 году, когда Бакинский филиал начал работу, здесь действовали три факультета - прикладной математики, химии и филологии, а позже были открыты факультеты психологии, экономики и физики. Юрий Садовничий подчеркнул, что успехи высшего учебного заведения достигнуты благодаря большим заслугам ректора Бакинского филиала МГУ, академика Наргиз Пашаевой. Филиал является не только образовательным учреждением, но и авторитетным научно-образовательным центром Азербайджана, в котором проводятся научные исследования.

С 2012 года обучение в Бакинском филиале проходит в современном кампусе, расположенном в поселке Ходжасан, где созданы все условия для занятий и отдыха студентов. Преподавание ведется на русском языке в форме очного обучения с применением современных инновационных технологий и методов обучения на основе учебных планов и программ МГУ имени М.В.Ломоносова. Выпускникам вуза выдается диплом всемирно известного Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, и они работают в различных престижных учреждениях в Азербайджане и за рубежом.

Ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема в вуз. Было отмечено, что обучение по программе бакалавриата является бесплатным для граждан Азербайджана, за исключением граждан, получивших ранее высшее образование за счет бюджета страны. Обучение также бесплатно для иностранцев, не получивших ранее высшего образования за счет бюджета и постоянно проживающих в стране.

Для допуска к вступительным экзаменам в филиал необходимо принять участие в экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджанской Республики. На вступительном экзамене ГЭЦ на любую (I-IV) группу специальностей необходимо набрать не менее 150 баллов из 400 возможных.

Заявки могут быть поданы только на один факультет. Заявку можно заполнить на сайте https://msu.az/ университета или на сайте ГЭЦ https://dim.gov.az/. Те, у кого есть вопросы, могут написать на адрес электронной почти [email protected] и в Приемную комиссию [email protected]

Для поступления в магистратуру Бакинского филиала МГУ необходимо сначала принять участие в экзамене, проводимом ГЭЦ и набрать не менее 40 баллов на вступительном экзамене на обучение по программе магистратуры. Обучение в магистратуре является бесплатным для граждан Азербайджана, за исключением граждан, уже получивших образование на уровне магистратуры за счет бюджета. Обучение также бесплатно для иностранцев, не получивших ранее образование по уровню магистратуры за счет бюджета и постоянно проживающих в Азербайджане. Студенты на самом высоком уровне получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Выпускники не испытывают проблем с трудоустройством. В Бакинском филиале МГУ также действуют воскресные школы по различным предметам, обучение в них бесплатное. Бакинский филиал МГУ - это не только учебное заведение, а большой научно-образовательный центр, где проводится исследовательская работа на базе современной электронной библиотеки, а также лаборатории и лингафонного кабинета, оснащенных самым современным оборудованием. Проводятся международные конференции, студенческие олимпиады, реализуются другие проекты.

В ходе мероприятия доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ Александра Анисимова, доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ Григорий Чечкин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики физического факультета МГУ Юрий Кокшаров, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической химии химического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы химического факультета филиала МГУ в городе Баку Екатерина Альтова, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета филиала МГУ в городе Баку Джейхун Гусейнов, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии факультета психологии Ольга Арестова подробно рассказали о подготовке бакалавров и магистров на своих факультетах, а также ответили на интересующие вопросы.

После окончания встречи была организована экскурсия в кампус университета в поселке Ходжасан, где своими глазами можно было увидеть аудитории, библиотеку, лаборатории, конференц-зал, студенческий центр, спортивный комплекс, общежития и столовую.

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