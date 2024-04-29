В международном мероприятии в Баку примут участие 700 гостей

Успешно завершился процесс регистрации иностранных участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие", который пройдет в Баку с 1 по 3 мая. В мероприятии примут участие в общей сложности 700 высокопоставленных гостей из разных стран мира.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, среди участников, представляющих более 100 стран, наряду с министрами, есть представители министерств культуры около 60 стран, 28 международных организаций.

Участники, в числе которых высокопоставленные государственные деятели, главы парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты и представители различных этнических, языковых и культурных групп, соберутся вместе для обсуждения путей достижения прогресса в направлении мира и глобальной безопасности посредством значимого диалога.

На форуме пройдет Министерская конференция и Собрание высокого уровня международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Добавим, что за прошедший период "Бакинский процесс" был принят ООН как важная глобальная платформа для межкультурного диалога.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!