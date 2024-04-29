Обнародованы направления деятельности азербайджанского НИИ воды и мелиорации
Научно-исследовательский институт воды и мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана будет иметь девять направлений деятельности.
Как сообщает Day.Az, это отражено в уставе структуры, утвержденном Кабинетом министров.
Согласно документу, это следующие направления деятельности:
- проведение научно-практических и экспериментальных исследований в соответствующей области;
- проведение оценки рисков на основе научных принципов в соответствующей области;
- разработка проектов технических нормативных правовых актов в соответствующей области;
- проведение исследований в соответствующей области;
- разработка научно-методических рекомендаций по соответствующей области;
- осуществлять подготовку профессиональных специалистов и высококвалифицированных научных кадров в соответствующей области;
- принять меры для развития соответствующей области;
- осуществлять разработку научных основ деятельности Агентства, подведомственных ему учреждений, входящих и не входящих в его структуру;
- осуществлять деятельность в иных направлениях, определенных настоящим Уставом.
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