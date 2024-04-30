В Баку состоится концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева

4 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена концертная программа "20 ilin sədası".

Как сообщает во вторник Day.Az, концерт имеет символическое значение своими участниками, а также репертуаром.

Так, Фонд Гейдара Алиева, которому в этом году исполняется 20 лет, за время своей деятельности всегда оказывал поддержку молодым талантам, сфере культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую популяризацию азербайджанской культуры.

Фонд Гейдара Алиева всегда оказывал поддержку азербайджанской молодежи как в получении образования, так и в участии в международных конкурсах и фестивалях. Проекты Фонда в отдельных сферах, в том числе конкурсы мугама, проекты, связанные с национальной, классической и джазовой музыкой, различные музыкальные фестивали, способствовали выявлению новых талантов, их развитию.

В концертной программе 4 мая выступят именно такие деятели искусства, творчеству которых Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку - Азер Заде (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасиаб (баритон), Эльвин Годжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (пианино), Исфар Сарабски (пианино), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгёзалзаде (пианино), Самир Джафаров (тенор), Тайяр Байрамов (ханенде) и другие участники.

В работе Фонда Гейдара Алиева, который за 20 лет своей деятельности под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, основываясь на идеях великого лидера Гейдара Алиева, добился значительных успехов своими важными проектами в области науки и образования, здравоохранения, социальной и других сферах, а главное завоевал любовь и доверие людей, особое значение имеет сохранение национально-культурных, духовных ценностей и их продвижение.

Фонд Гейдара Алиева внес большой вклад в развитие сферы культуры, и концерт, который будет проведен в преддверии 20-летия Фонда, можно считать демонстрацией лишь небольшой части этих достижений.

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