https://news.day.az/society/1656453.html В Азербайджане задержаны руководящие лица Республиканского санитарно-карантинного центра
В Азербайджане задержаны руководящие лица Республиканского санитарно-карантинного центра
Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Республиканском санитарно-карантинном центре, находящегося в подчинении министерства здравоохранения Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, в результате операции были задержаны руководящие лица центра.
Данный факт подтвердили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана. Было отмечено, что подробная информация по этому вопросу будет предоставлена.
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