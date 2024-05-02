В Баку проходит второй день VI Форума межкультурного диалога
В Баку проходит второй день VI Форума межкультурного диалога.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, во второй день форума запланировано проведение 8 панелей, одной пленарной сессии и межпарламентской конференции.
Также сегодня состоится церемония закрытия форума.
Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.
Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.
Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.
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