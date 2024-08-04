В одном из сел Зангилана произошел пожар

В селе Шафибейли Зангиланского района загорелись сухая трава и зерновое поле.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МВД.

Благодаря оперативно предпринятым мерам пожар, возникший на открытой местности, был потушен в краткие сроки и не успел распространиться на прилегающие территории.

В общей сложности сгорели кустарники, сухая трава и зерновое поле на площади 120 гектаров.

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