https://news.day.az/society/1679642.html В одном из сел Зангилана произошел пожар - ВИДЕО
В одном из сел Зангилана произошел пожар - ВИДЕО
В селе Шафибейли Зангиланского района загорелись сухая трава и зерновое поле.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МВД.
Благодаря оперативно предпринятым мерам пожар, возникший на открытой местности, был потушен в краткие сроки и не успел распространиться на прилегающие территории.
В общей сложности сгорели кустарники, сухая трава и зерновое поле на площади 120 гектаров.
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