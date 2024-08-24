В Гахе весь класс успешно поступил в вузы

Учащиеся 11-го класса школы-лицея номер 2 имени Намика Аллахвердиева города Гах показали рекордный для региона результат - все 19 выпускников были приняты в высшие учебные заведения с высокими баллами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, школа номер 2 работает с 1979 года. Поскольку в районе проживают представители различных народов, в этом учебном заведении созданы все возможности и условия для их развития и обучения. Таким образом, обучение здесь ведется на трех языках - азербайджанском, русском и грузинском. Обращает на себя внимание то, что школа номер 2, являющаяся одним из самых толерантных и мультикультурных учебных заведений страны, всегда отличалась успехами своих учеников и учителей. В этом году все ученики 11А класса школы были приняты в высшие учебные заведения.

Во время Первой и Второй Карабахских войн в боях участвовали десятки учеников этой школы. Образовательный центр носит имя Намика Аллахвердиева, шехида Первой Карабахской войны. Неслучайно председателем школьно-родительского комитета является Натиг Аллахвердиев, брат шехида Намика Аллахвердиева. Потому что семья Аллахвердиевых имеет много духовных связей с этим учебным заведением.

"Я очень доволен успехами этой школы. Потому что школа носит имя моего брата-шехида Намика Аллахвердиева. Я сам выпускник этой школы. Мои братья закончили эту школу. Двое моих детей также окончили это учебное заведение, а еще один сейчас учится. Здесь также учится сын моего брата, поэтому мне очень дороги все успехи этой школы", - сказал Натиг Аллахвердиев, поздравив выпускников, их родителей и учителей с достигнутыми успехами.

В настоящее время в этом учебном заведении обучается 931 ученик. По словам директора школы Айбениз Мамедовой, еще 8 выпускников, окончивших грузинский сектор в этом году, поступили в вузы соседней страны.

"Наша школа, которая всегда отличалась успешными результатами, в этом году добилась еще большего результата, оставшись верной своим традициям. Наши выпускники набрали более 600 баллов и были приняты в различные вузы республики. Самое впечатляющее в этом успехе то, что каждый из 19 выпускников, окончивших 11А класс нашей школы, был принят в вузы. То есть все дети, окончившие этот класс, подали документы и были приняты в вузы", - поделилась радостью директор школы и сообщила, что школа номер 2 в прошлом году также перешла на систему образования STEAM.

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