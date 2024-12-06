Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 7 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами переменные дожди. Днем осадки ненадолго прекратятся. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 775 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки. Местами туман. Восточный ветер днем будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.