https://news.day.az/society/1717803.html В Абшеронском районе загорелось такси - ВИДЕО В поселке Сарай, расположенном на территории Абшеронского района, произошел пожар, в результате которого загорелся автомобиль службы такси компании Bolt. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, огонь охватил автомобиль марки Toyota Aqua с номерным знаком 77-NX-134, используемый в работе этой службы.
В Абшеронском районе загорелось такси - ВИДЕО
В поселке Сарай, расположенном на территории Абшеронского района, произошел пожар, в результате которого загорелся автомобиль службы такси компании Bolt.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, огонь охватил автомобиль марки Toyota Aqua с номерным знаком 77-NX-134, используемый в работе этой службы.
Представляет вниманию читателей кадры происшествия.
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