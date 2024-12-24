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В Абшеронском районе загорелось такси - ВИДЕО

В поселке Сарай, расположенном на территории Абшеронского района, произошел пожар, в результате которого загорелся автомобиль службы такси компании Bolt. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, огонь охватил автомобиль марки Toyota Aqua с номерным знаком 77-NX-134, используемый в работе этой службы.